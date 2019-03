„Durch Leistung und gute Verhandlungen“, antwortet Florian Janits auf die Frage wie sein Engagement in der Deutschen ADAC GT4-Serie zustande kam. Der Steinberger ist zufrieden, erzählt vom nächsten Karriereschritt, denn die deutsche Ausgabe der GT4-Serie ist für Janits höher einzustufen als die europäische, in der er in der Vorsaison unterwegs war. „Allein, dass die Rennen in Sport1 übertragen werden sagt schon einiges aus“, erklärt der 21-Jährige.

Mit seinem Team Allied Racing ist der Absolvent des BSSM Oberschützen aktuell sehr zufrieden: „Das ist ein gestandenes Team mit viel Erfahrung. Die haben alle Kinderkrankheiten am Auto bereits beseitigt.“ Zudem fährt der 425 PS starke Porsche 718 Cayman GT4 Clubsport mit 3,8 Liter Hubraum zum aktuellen Zeitpunkt schon rund drei Sekunden pro Runde schneller als im Vorjahr. Das schürt natürlich die Hoffnungen auf Spitzenplätze schon beim ersten Rennen in Oschersleben am 26. April.

Die Voraussetzungen für eine gute Saison waren laut dem Steinberger „schon lange nicht so gut wie heuer“. Denn die Testfahrten im portugisischen Portimao, am Slovakia Ring verliefen gut und zwei weitere Testtage in Oschersleben stehen noch auf dem Programm. Und ein ganz besonderes Zuckerl für einen österreichischen Rennfahrer steht für Flo Janits ebenfalls auf dem Programm. Von 7. bis 9. Juni wird Station am Red Bull Ring im steirischen Spielberg gemacht.