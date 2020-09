Die Plätze 14 und sechs bei den Auftaktrennen Mitte August auf dem Nürburgring sind ausreichend analysiert. Nun geht es für Florian Janits und seinen oberösterreichischen Rennpartner Reini Kofler am kommenden Wochenende für die Saisonrennen drei und vier auf den Hockenheimring, einen weiteren deutschen Formel-1-Traditionskurs. Die Strecke in Baden-Württemberg ist zwar nicht maßgeschneidert für den KTM X-Bow des True Racing Teams, doch dennoch will man vorne mitmischen.

„Einige Lange-Gerade-Abschnitte sind für unseren leichten Boliden nicht gerade von Vorteil“, erklärt Janits. „Da sind kleine, wendige Strecken wie der Sachsenring oder Oscherleben sicher dankbarer. Aber die kommen ja noch im Verlauf der Meisterschaft.“ Vorerst steht aber der Hockenheimring vor der Tür. Der Absolvent des BSSM Oberschützen freut sich trotz der kleinen Nachteile auf die Rennen: „Weil ich überzeugt bin, dass wir uns bei den nächsten beiden Rennen bestens präsentieren werden und gute Punkte holen werden.“

Das kommende Wochenende ist übrigens der Startschuss zu einem heißen Rennherbst. Im Zwei-Wochen-Rhythmus wird dann nämlich am Sachsenring (2.-4. Oktober), am Red Bull Ring (16.-18. Oktober), in Zandvoort (30. Oktober - 2. November) und Oschersleben (6.-11. November) gefahren.