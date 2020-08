Der Steinberger nutzte zuletzt jede Möglichkeit, die ihm sein oberösterreichisches True Racing Team bzw. Reiter Engineering bot, um sich mit seinem KTM X-Bow GT4 vertraut zu machen. In der Vorwoche wurden auf dem Red Bull Ring in Spielberg einige Runden gedreht, davor testete Janits auch schon auf dem Pannoniaring in Ungarn.

„Ich bin schon on fire“, freut sich der 22-jährige Mittelburgenländer auf den Saisonstart am Nürburgring. Er und sein Teamkollege Reini Kofler, mit dem er sich während des einstündigen Rennens das Cockpit teilt, zählen szeneintern zum engsten Favoritenkreis. Für Janits kein Problem: „Ich war zuletzt immer eher im Hintergrund, habe also überhaupt nichts zu verlieren. Im Auto fühle ich mich schon sehr wohl. Es ist einem Formel-Fahrzeug, wie ich es aus meiner Formel 4-Zeit kenne, nicht unähnlich. Ich komme sehr gut damit zurecht.“ Und auch die Traditionsstrecke in Rheinland-Pfalz entfacht in Janits sehr positive Gefühle: „Wir fahren dort zwar nicht die große Runde, sondern nur die Kurzanbindung, aber der Nürburgring an sich taugt mir. So wie mir grundsätzlich alle deutschen Rennstrecken sehr sympathisch sind.“

Aber wie war das noch einmal mit der Favoritenrolle? „Warten wir das Rennwochenende ab. Dann können wir mehr sagen“, hält Flo den Ball flach. Denn bislang kennt man auch nur die eigenen Zeiten und Daten. Wie die Konkurrenz da steht, weiß man nicht. „Was wir wissen ist, dass Reini und ich ein starkes Team bilden. Das andere ergibt sich dann sowieso.“