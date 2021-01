Grundsätzlich ist Florian Janits mit seiner Saison im oberösterreichischen True Racing Team zufrieden: „Die Einzelergebnisse waren top. In der Gesamtwertung hätte es schon ein bisschen mehr sein dürfen, aber da spielte das Reglement nicht ganz mit.“ Damit spricht der 22-Jährige die BoP (Anm.: Balance of Performance)-Anpassungen an, die er und sein Team über ihren KTM X-Bow GT4 evo ergehen lassen mussten. „

Im Verlauf der Saison ist es für uns immer schwerer geworden, um die Spitzenplätze mitzufahren. Einmal wurde uns Ladedruck genommen, dann wieder das Fahrzeug angehoben, um uns die Aerodynamik zu nehmen. Es war am Ende richtig zach“, ärgert sich der Steinberger noch heute. Denn nach einem mittelprächtigen Start in die Meisterschaft am Nürburgring mit den Plätzen 14 beziehungsweise 6 performten Janits und sein Partner Reini Kofler richtig stark.

Am Hockenheimring feierten die beiden Österreicher einen Doppelsieg, eine Woche später ließ man am Sachsenring die Ränge drei und zwei folgen. „Diese beiden Podestplätze waren eigentlich noch höher einzuschätzen als die Siege in Hockenheim“, klärt der Absolvent des BSSM Oberschützen auf. „In Hockenheim waren noch alle Autos gleich. Am Sachsenring mussten wir schon die ersten Anpassungen am Auto vornehmen.“ Die guten Leistungen hatten allerdings zur Folge, dass man ausgerechnet beim Heimrennen am Red Bull Ring in Spielberg aufgrund der BoP-Auflagen nicht konkurrenzfähig war.

Trotz Rang vier wurden Fortschritte erzielt

„Schon bitter. In einer Woche fährst du um den Sieg und beim nächsten Rennen wird es schon schwer, überhaupt die Top-Ten zu erreichen“, so Janits. Da man trotz aller Interventionen auch in Zandvoort und beim Finale in Oschersleben keine signifikanten Leistungssteigerungen des Autos erwirken konnte, blieb am Ende nur der undankbare vierte Platz in der Gesamtwertung. „Das Reglement und seine Auswirkungen haben nicht mehr zugelassen. Als Fahrer habe ich aber definitiv sehr viel gelernt und einen Schritt nach vorne gemacht“, so der Mittelburgenländer.

Ob er auch in der kommenden Saison in der GT4-Serie zu sehen sein wird, ist aktuell noch nicht klar. „Derzeit passiert alles noch sehr zeitverzögert. Die gesamte Saison in der ADAC-Serie wurde aufgrund des aktuellen Lockdowns schon in den Mai verschoben. Ich kann daher noch nicht viel sagen“, berichtet Flo Janits, der auch Angebote von anderen Teams und Serien hat und daher aktuell beim Sondieren der Möglichkeiten ist. „Zuletzt hat sich auch ein deutsches Team aus der GT World Tour gemeldet“, gewährt der Steinberger einen kleinen Einblick.

Bevor eine Entscheidung hinsichtlich eines Cockpits für 2021 fällt, muss allerdings noch die Situation mit den Sponsoren abgeklärt werden. „Auch das gestaltet sich in diesen Zeiten schwieriger“, so Janits, der bestenfalls einen weiteren Schritt auf der Karriereleiter machen möchte. „Natürlich möchte ich weiterkommen. Aber es hat bei KTM für mich auch alles sehr gut gepasst“, kann sich Flo auch eine weitere Saison in der GT4-Serie vorstellen. Hoffentlich aber mit Anpassungen des Reglements.