Florian Janits, Reini Kofler und das Team Tru Racing und Reiter Engineering hatten sich nach dem mäßigen Saisonauftakt am Nürburgring (Anm.: Plätze 14 und sechs) für die zweite Station der ADAC GT4 Germany-Serie viel vorgenommen. Und das gesamte Team zeigte schon in den Trainingssitzungen, dass es gekommen war, um Großes zu schaffen. Auch von den Rennkommissaren ließ man sich nicht unterkriegen.

Diese versetzten das österreichische Duo nämlich trotz Pole-Position nach der Samstag-Quali auf Startplatz zwölf. Grund: Drei Verwarnung für Reini Kofler aufgrund einiger Vergehen. Mit der Wut im Bauch knallte Janits einen tollen Start ins Rennen hin, überholte gleich sechs Autos und übergab den KTM X-Bow Evo beim Pflichtboxenstopp an dritter Stelle. Der „geladene“ Reini Kofler setzte noch einen drauf und überquerte nach einer Stunde als Erster die Ziellinie. „Die Freude war rießengroß. Es war mein erster Sieg in dieser Serie“, freute sich der 22-jährige.

Dem aber nicht genug. Am Sonntag holte auch Kofler die Poleposition. Zwar fiel man zwischendurch auf die Ränge zwei und drei zurück, doch auf der Zielgeraden überholte Janits Jan Kasperlik und fuhr damit den zweiten Sieg ein. „Für mich ging an diesem Wochenende ein Traum in Erfüllung. Zweimal die österreichische Bundeshymne zu hören, erzeugt besondere Gefühle“, so Florian Janits, der auf eine ähnlich starke Performance bei der nächsten Doppelveranstaltung am Sachsenring hofft. Auch in der Fahrerwertung schlug sich das perfekte Wochenende am Hockenheimring nieder. Es ging nach vor bis auf Platz vier.