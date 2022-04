Janits' starke Leistung wurde in Spa nur teilweise belohnt

Werbung

Die spektakuläre Formel 1-Rennstrecke von Spa-Francorchamps – oder zumindest ein Teil davon – war am vergangenen Wochenende Schauplatz des neu ins Leben gerufenen Prototype Cup Germany, im Zuge dessen mit LMP-3-Boliden, also Langstreckenfahrzeugen gefahren wird. Mit im Boot des Saisonauftakts in Belgien war Florian Janits, der sich dabei mit selbst erarbeiteten Hochs und unverschuldeten Tiefs konfrontiert sah.

Flo Janits stark, aber nicht vom Glück verfolgt

In der Zeit, in welcher der Mittelburgenländer im 455 PS starken Ligier JS P320 saß, konnte er sowohl sein deutsches Team von Reiter Engineering als auch seine Konkurrenten beeindrucken. Denn der Steinberger war die prägende Figur des Wochenendes. Zumindest solange er im Auto saß.

Florian Janits zeigte bei der Premiere des deutschen Prototypen-Cups im belgischen Spa-Francorchamps starke Leistungen. Foto: Fryba

Schon am Freitag holte er im Qualifying für Race 1 am Samstag die Poleposition. Ein souveräner fliegender Start im Rennen bildete dann die Fortsetzung seiner starken Performance. Der Steinberger konnte seinen Vorsprung bis auf sieben Sekunden ausbauen, ehe er zur Rennhälfte (Anm.: pro Rennwochenende werden zwei Sprintrennen zu je 50 Minuten plus eine Runde gefahren) an seinen deutschen Teamkollegen Aike Angermayr übergab, der den Ligier auf Position drei über die Ziellinie brachte.

Im zweiten Rennen des Wochenendes kam der 24-Jährige dann nicht mehr zum Einsatz, weil Angermayr den Boliden bereits in der ersten Kurve ins Kiesbett setzte. „Ich bin mit dem, was ich abgeliefert habe sehr zufrieden“, so der Steinberger.