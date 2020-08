Flo Janits und sein True Racing/Reiter Engineering-Partner Reini Kofler gingen mit großen Vorschussloorbeeren bedacht in den Saisonauftakt der ADAC GT4 Germany-Serie. Ganz konnte der Mittelburgenländer und der Oberösterreicher, die zum Kreis der Favoriten zählen, die hohen Erwartung am Nürburgring nicht erfüllen. Es reichte „nur“ zu den Plätzen 14 und sechs.

BVZ

Dabei begann das erste Saisonrennen sehr gut. Nachdem Kofler den KTM X-Bow GT$ in der Qualifikation auf Rang zehn stellte, konnte der Oberösterreicher im Rennen einiges an Boden gutmachen. Nach dem vorgesehenen Pflicht-Boxenstopp übernahm Janits als Fünfter, lag lange Zeit auf Platz sechs, rutschte dann allerdings nach einer Berührung eines Konkurrenten von der Strecke und landete letztendlich auf Position 14. „Leider kommen solche Vorfälle im Motorsport immer wieder vor“, so Janits zu seinem unverschuldeten Unfall.

Aufholjagd endete auf Platz sechs

Am Sonntag bestritt Janits die Qualifikation. Der Steinberger schnitt als Elfter ähnlich wie sein Teamkollege am Vortag ab. Nach einem turbulenten Rennen übergab Janits als Zehnter an Kofler, der das Team nach starker Aufholjagd auf Rang sechs brachte. Ein Platz, der schon eher den Ansprüchen des Teams entsprach. „Reini war unheimlich schnell unterwegs“, freute sich Janits mit seinem Teamkollegen. Aus dem ersten Rennwochenende will Flo Janits seine Lehren ziehen: „Diese drei Renntage ersetzen jeden Test. Ich fühle mich jetzt schon wesentlich sicherer und kann auf dieses Wochenende sicher für den Rest der Saison aufbauen.“