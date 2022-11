Zweimal Top-Ten für Florian Janits

Werbung

Janits erfuhr von seinem Team Lechner Racing kurzfristig, dass es mit einem Start in Bahrain klappt. Dennoch verliefen schon die Trainings sehr vielversprechend. „Da war ich knapp an den Schnellsten dran“, so Flo Janits, dem beim Donnerstag-Training lediglich vier Zehntel auf den Führenden fehlten.

Im Qualifying wurde dem Mittelburgenländer die schnellste Runde dann gestrichen, weil er kurz eine weiße Linie überfuhr. Somit ging es von Rang 13 ins Rennen. Mit überragenden Reaktionszeiten beim Start und viel Engagement, gelang es dem Steinberger allerdings zweimal, sich im Feld nach vorne zu arbeiten. Am Ende standen ein achter und ein neunter Rang zu Buche.

„Es war ein vernünftiges Wochenende. Wer mich kennt weiß aber, dass ich nach mehr strebe“, erklärt Janits, der Anfang Dezember wieder in Bahrain im Einsatz sein wird.