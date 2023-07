Bestes Europa-Resultat

Hinter Teil eins der Weltcup-Saison 2023 kann Peter Mihalkovits einen positiven Schlussstrich ziehen. Dreimal in Folge landete der Dörfler klar in den Top-100 und die Tendenz zeigt stetig nach oben. Dem 85. Platz in Finale Ligure folgten Rang 73 in Leogang und nun eben Platz 65 am Gardasee. „Ich bin mit meinen Resultaten sehr happy“, freut sich Mihalkovits, der nach der Anreise am vergangenen Donnerstag mit der Höhenlage in Italien zu kämpfen hatte. „Gott sei Dank konnte ich mich bis Sonntag daran gewöhnen. Am Renntag hab ich mich eigentlich am fittesten von allen Tagen gefühlt.“ Dennoch ging der Start etwas daneben. „Auf der ersten Stage habe ich nicht genug attackiert“, so Mihalkovits, der zu diesem Zeitpunkt noch außerhalb der Top-80 lag. Danach kam der Dörfler aber immer besser ins Fahren und holte schließlich sein zweitbestes Karriereresultat nach Platz 57 in Whistler im Vorjahr sowie sein bestes Europa-Ergebnis.