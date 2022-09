Disqualifikation von Gegner brachte Mihalkovits Bronze

Werbung

„Es ging es ein bisschen chaotisch zu“, erzählt der Dörfler, nachdem er bei den Enduro-Staatsmeisterschaften in Kirchberg (Tirol) von Platz vier auf Rang drei vorgereiht wurde.

Auslöser für einige Diskussionen im Fahrerlager war die Disqualifikation des Zweitplatzierten Boris Tetzlaff. Dieser hatte beim Transfer von einer Stage zur anderen seinen Helm nicht ordnungsgemäß auf und wurde daher von Rennleiter ohne Vorwarnung disqualifiziert. Mihalkovits sprach sie wie der Rest der Fahrer gegen den Ausschluss seines Konkurrenten aus, was allerdings erfolglos blieb.

Daher gab es für den 28-jährigen seine dritte Bronzemedaille bei Staatsmeisterschaften. Die sich nach einiger Zeit, in der es sich „eher wie ein vierter Platz anfühlte“, doch sehr gut anfühlte.

„Ich bin stolz auf meine Leistung. Platz eins (Anm.: Daniel Schemmel in 24:59:49 Minuten) war außer Reichweite. Aber vom Speed her wäre Platz zwei möglich gewesen“, so Mihalkovits, dem ein Fehler unterlief, der zu einem Sturz führte.

Weiter geht es für den Dörfler mit einer Trainingswoche in Frankreich, ehe es Mitte September zu einem Weltcup in die Schweiz geht. Als letztes Saisonziel peilt Mihalkovits dann noch die WM in Italien an.