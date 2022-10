Mihalkovits-Traumrennen bei Trophy of Nations

Werbung

Nach einer starken Weltcup-Saison, welche Peter Mihalkovits auf Ranglistenplatz 72 – also so gut wie noch nie – beendete, bildete die „Trophy of Nations“, die WM der Enduro-Mountainbiker in Finale Ligure (Italien) einen tollen Saisonabschluss.

Peter Mihalkovits lieferte bei der WM in Italien eine starke Leistung ab. Foto: BVZ

Mihalkovits wurde bei seiner ersten Teilnahme auch die Ehre zuteil, als bestplatzierte rot-weiß-roter Fahrer der Weltrangliste als Teamkapitän aufzutreten. „Natürlich eine Riesenehre für mich“, so der Dörfler, der seiner Rolle dann auch gerecht wurde und einen Traumlauf auf die anspruchsvolle Piste knallte.

Der Student fuhr nämlich nicht nur die schnellste Zeit der drei Österreicher, sondern wäre in einer Einzelwertung auch 29. geworden. Zum Vergleich: Die beste Weltcup-Platzierung des Mittelburgenländers ist ein 57. Platz, den er heuer in Whistler Mountain einfuhr. „Ich bin mit meiner Leistung und auch jener des Teams total happy“, freute sich Mihalkovits, der heuer bei den Weltcups konstant in die Top-80 fuhr und sich auch Bronze bei den Staatsmeisterschaften holte.

Team Österreich landete übrigens auf dem 12. Platz. Auch der Umstand mit seinen nationalen Konkurrenten diesmal ein Team zu bilden, machte dem Dörfler „extrem viel Spaß“.

Insgesamt konnte der Fahrer des Bolt Cycle-Teams eine zufriedene Schlussbilanz der Saison 2022 ziehen: „Es war eine sehr erfolgreiche Saison, in der mir ziemlich viel aufgegangen ist.“