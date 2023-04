Peter Mihalkovits startet mit Sieg in die Saison

Werbung

Die erste Formüberprüfung von Peter Mihalkovits bei einem nationalen Rennen in Wien lässt den Enduro-Biker positiv in die Saison 2023 blicken. „Es war zwar nur eine relativ kleine Bühne, aber der Sieg bestätigt doch, dass die Vorbereitung gut war“, verfällt der Dörfler nach dem Erfolg in der Bundeshauptstadt nicht in Euphorie. Dennoch gibt ein Rennsieg, noch dazu mit Bestzeiten auf allen Stages, Selbstvertrauen für die kommenden Aufgaben. „Es gibt einfach ein gutes Gefühl. Die Richtung stimmt“, so Mihalkovits, dessen Fokus in den nächsten Wochen und Monaten wir schon im Vorjahr ganz klar auf den Weltcups liegt. „Ich fahre bis auf zwei Rennen, die aktuell in Australien laufen, alle Rennen.“

Die Ziele sind klar definiert: „Ich möchte dort anknüpfen, wo ich im vergangenen Jahr aufgehört habe, also die Top-80 bestätigen und auch das eine oder andere Mal in die Top-60 kommen.“

Bis es ans „Eingemachte“ geht, ist aber noch ein bisschen Zeit. Der Biker des Bolt Racing Teams steigt am 3. Juni in Finale Ligure (Italien) in den Weltcup ein, davor stehen noch einige Vorbereitungsrennen am Programm.

Ein Saisonhighlight steht dann im Herbst an. Am 9. September möchte sich Mihalkovits in Kirchberg (Tirol) seinen ersten Staatsmeistertitel krallen: „Ich war noch nie Staatsmeister. Das fehlt noch auf meiner Liste, daher ist mir das heuer sehr wichtig.“