Peter Mihalkovits: Sturz verhindert den Podestplatz

Dreimal in Folge stand der Dörfler bei den vergangenen Auflagen der Staatsmeisterschaften auf Rang drei. Diese Serie wollte der Student bei den Titelkämpfen in Kirchberg (Tirol) beenden. Es sollte der erste Titelgewinn gelingen. Dieser war zwar an diesem Tag nicht in Reichweite, aber immerhin kämpfte Mihalkovits voll um die Medaillenränge mit. „Bis zur letzten Stage hatte ich die Chancen auf Rang zwei. Dann kam ich leider zu Sturz und fiel zurück“, erzählt der Athlet des Bold Riders Crew Team. Am Ende fehlten als Vierter lediglich vier Sekunden, um neuerlich Edelmetall einzuheimsen. „Ich hatte mir viel vorgenommen und habe mich auch sehr gut gefühlt“, erzählt Mihalkovits. „Doch dann stürzte ich an einer unspektakulären Stelle.“ Die Zeit und somit auch die mögliche Medaille waren damit futsch, die Enttäuschung nach dem Rennen dementsprechend groß.

Mit einem Tag Abstand sah die Welt für Peter Mihalkovits aber schon wieder ganz anders aus: „Natürlich ist es schade, dass es heuer nicht so wie gewünscht geklappt hat. Auch weil viele Freunde und Bekannte mit dabei waren. Aktuell ist es aber so, dass in Österreich fünf, sechs Fahrer auf dem gleichen Level fahren. Da kann bei jedem Rennen alles passieren. Diesmal ist es für mich halt etwas unglücklich gelaufen.“

Viel Zeit zum Überlegen bleibt dem Dörfler aber ohnehin nicht. Direkt von den nationalen Titelkämpfen ging es nämlich zurück nach Frankreich, genauer gesagt nach Portes du Soleil, zum nächsten Weltcup-Rennen. Mit Frankreich hat Mihalkovits noch eine (kleine) Rechnung offen, denn der letzte Weltcup vor zwei Wochen in Loudenville lief mit Rang 88 ebenfalls nicht ganz rund. „Damals bin ich mit dem Saisonhighlight Staatsmeisterschaften vor Augen zu brav gefahren“, so der Student. Das soll an diesem Wochenende nicht der Fall sein.