Solider Auftakt trotz einiger Probleme

Ergebnisse unter den besten 60 Mountainbikern der Welt sind es, die Peter Mihalkovits im Anschluss an ein Weltcup-Rennen von guten Resultaten sprechen lassen. Der 85. Platz in Pietra Ligure (Italien) verdient sich daher nur das Prädikat „solide“. Dennoch konnte der Dörfler durchaus auch Positives von seiner ersten Weltcup-Station 2023 mitnehmen. „Die Strecke in Italien ist eher flach und technisch wenig selektiv. Da kann ich meine Stärken nicht so ausspielen. Außerdem kam ich schon auf der ersten Stage zu Sturz“, berichtet Mihalkovits. In der Folge konnte er Zeit in der Gesamtwertung gut machen, sogar Rang 57 auf Stage 4 belegen, ehe eine rausgesprungene Kette abermals wertvolle Sekunden kostete. „Das sind Dinge, die beim Biken einfach passieren können“, so der Student. Aber: „Der Speed und die Fitness passen.“ Daher kann Mihalkovits auch zuversichtlich an die nächsten Aufgaben herangehen. Diese lassen auch nicht lange auf sich warten. Bereits am Wochenende geht es zum Heim-Weltcup nach Leogang. Dann soll auch das Resultat wieder mehr als nur „solide“ bezeichnet werden können.