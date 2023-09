Starke Saison durch Finish getrübt

„Platz 85 ist nicht ganz schlecht, aber auch nicht dort, wo ich stehen will“, fasste Peter Mihalkovits sein letzten Resulat der Weltcup-Saison 2023/24 zusammen. Der Dörfler hat eine schwierige zweite Saisonhälfte hinter sich. Angefangen beim Weltcup in Loudenville (Frankreich), wo der Student mit dem großen Saisonziel Staatsmeister zu werden im Hinterkopf „zu viel bremste“ und „nur“ 88. wurde. Wirklich bitter verlief allerdings das Wochenende in Kirchberg, wo Mihalkovits auf Medaillenkurs einen „blöden Fehler beging“, zu Sturz kam, um dann auf dem undankbaren vierten Platz zu landen. „Ich bin dort als Favorit hingefahren, wollte unbedingt Staatsmeister werden und dann dieses Missgeschick“, erzählt Mihalkovits. „Das hat mich nicht unberührt gelassen.“ Aber da es mit dem Weltcup in Portes du Suleil keine Zeit gab, um „auf den Reset-Knopf zu drücken“, reichte es auch auf der zweiten Frankreich-Station nicht dazu, die gewünschte Leistung abzurufen.

Dennoch zieht der Athlet des Bold Riders Crew Teams eine positive Gesamtbilanz der Saison: „Insgesamt war es eine sehr konstante Saison ohne Ausreißer aus den Top-100. Ich konnte in jedem Weltcup-Rennen punkten und beendete die Saison um Rang 70.“

Nun freut sich der Mountainbiker erst einmal auf zu Hause: „Wir sind zuletzt sehr viel gereist. Jetzt freue ich mich auf Dinge abseits des Radfahrens, um die Akkus wieder aufzuladen.“