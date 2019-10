„Ich hatte das Gefühl, dass an diesem Wochenende für mich noch mehr möglich war“, war Peter Mihalkovits trotz des Erreichens seiner Saisonziele, nämlich einem Platz auf dem Stockerl der Gesamtwertung, nicht ganz zufrieden mit seiner Leistung im kroatischen Groznjan.

BVZ

„Die ersten beiden Stages waren nämlich eher durchwachsen, die dritte habe ich gewonnen und die restlichen beiden bin ich nur noch sauber durchgefahren“, erzählt der Dörfler. Und weil er hinter Gesamtsieger Max Fejer (AUT) und Nejc Huth (SLO), aber vor Landsmann Max Trafella, die Ziellinie überquerte, überholte er diesen in der Gesamtwertung. 1045 Punkte, übrigens um fünf mehr als im Vorjahr, reichten zu Rang drei. 2018 war Mihalkovits noch Vierter.

„Damit kann ich gut in die Off-Season gehen“, meint Mihalkovits, der allerdings auch in dieser Phase viel zu tun hat. Die Ziele werden nämlich für 2020 nach oben geschraubt. Neben der SLO Enduro Rennserie, sollen auch Starts bei Weltcup-Rennen im mitteleuropäischen Raum bestritten werden. „Dafür muss ich allerdings erst ein Team finden. Dafür brauche ich noch den ein oder anderen Sponsor im Gepäck“, kennt Mihalkovits seine Aufgaben für die nächsten Wochen und Monate. „Bislang konnte ich mich noch nicht darum kümmern. Das soll jetzt folgen“, so der ehrgeizige Downhiller.