Vier Top Ten-Platzierungen bei kleineren Vorbereitungsrennen konnte Peter Mihalkovits in der Saison 2020, die aufgrund des Corona-Lockdowns erst in der zweiten Jahreshälfte startete, verbuchen.

„Grundsätzlich alles sehr solide Leistungen mit Entwicklungen in die richtige Richtung“, resümierte der Student. Das bisherige Highlight der Corona-Saison sollte aber am vergangenen Wochenende warten. Nach einigen Trainingstagen in Frankreich ging es ins schweizerische Zermatt, wo der erste Weltcup in der Karriere des Dörflers auf dem Programm stand. Und das bei äußerst schwierigen Bedingungen. Neben über 1.500 Metern Seehöhe machte auch noch das Wetter zu schaffen. Schon während des Trainings am Samstag begann es zu regnen. In der Nacht schneite es, was Startverlegungen sowie Startverzögerungen nach sich zog. „Da musst du die Motivation hochhalten“, so Mihalkovits.

Mit dem Grundspeed zum guten Ergebnis

„Das habe ich Gott sei Dank gut hinbekommen.“ Auf der extrem gatschigen Strecke ließ sich Mihalkovits auf keine spektakuläre Linie ein, sondern vertraute auf den Grundspeed, den er zu fahren im Stande ist. „Das ist mir gut gelungen. Mit Rang 68 bei meinem ersten Weltcup-Rennen bin ich zufrieden. Auch die Leistung war ein gute.“

Die nächsten Aufgaben stehen auch schon vor der Tür. Am 20. und 27. September werden in Finale Ligure beziehungsweise Pietra Ligure (beide Italien) weitere Weltcups bestritten.