2. Klasse Mitte erlebt ein Endspiel um Platz eins

Werbung

ASK RAIDING – MSV 2020, SAMSTAG, 17.30 UHR.

Spannender geht’s dann vermutlich wirklich kaum. Zur Freude vieler Fans des Unterklassenfußballs kommt es am Samstag zum Showdown um den Meisterteller in Raiding. Bei den beiden Protagonisten ist die Freude über den bereits gesicherten Aufstieg natürlich riesig.

Vielleicht ist sie bei den Gastgebern noch ein wenig größer, da man seitens des Vereinsvorstandes nicht von einer derartig erfolgreichen Saison ausging.

Obmann Christian Zimmer: „Es schwirren tausend Gedanken in meinem Kopf herum und ich finde kaum Worte, um unseren Gefühlszustand zu beschreiben. Wenn wir uns gemeinsam zurückerinnern, als wir vor sieben Jahren oft mit vier, fünf Spielern am Training standen. Unglaublich, was sich seither entwickelte. Jahr für Jahr ist es nur darum gegangen, ob wir Letzter oder Vorletzter werden. Die Situation ist also heuer definitiv ungewohnt und wir gehen mit großer Demut an die Sache heran. Dass wir nach 28 Jahren aufsteigen, ist einfach nur sensationell. Wir haben mit Toni Drabeck einen kongenialen Trainer und Partner gefunden. Er hat sich um den Nachwuchs gekümmert und wir wollten uns mittelfristig unter den Top-Fünf festsetzen. Wenn es sich dann irgendwann ergibt, dann nutzen wir vielleicht die Chance aufzusteigen. Jetzt geht es gegen Topfavorit Mattersburg. Wir wollen den Meistertitel nicht mit aller Gewalt, aber wir wollen ihn. Ich denke, es wird ein rassiges, faires Spiel so wie im letzten Oktober, und das auf hohem Niveau. Wir hoffen auf schönes Wetter und auf ein schönes Fußballfest.“

Jahr für Jahr ist es nur drum gegangen, ob wir „Letzter oder Vorletzter werden. Jetzt geht es gegen Mattersburg um den Meistertitel.“ Christian Zimmer Obmann ASK Raiding

MSV-Trainer Marko Amminger geht (noch) relativ entspannt an die Sache heran: „Wir waren über die gesamte Saison gesehen das beste Team der Liga, haben die meisten Punkte gemacht, die meisten Tore erzielt und die wenigsten Gegentore erhalten. Wir haben die direkten Duelle gegen Raiding für uns entschieden und sind auch Hin- und Rückrundenmeister geworden. Auch in der Fairplay-Wertung sind wir vorne. Was ich damit sagen möchte ist, dass wir niemandem etwas beweisen müssen. Die Leistung der Raidinger darf man nicht schmälern. Sie haben eine überragende Saison gespielt, für die ich der Mannschaft und dem Verein gratuliere. Uns ist bewusst, was uns in Raiding erwartet und wir nehmen die Herausforderung positiv an. Natürlich wollen wir uns zum Aufstieg noch das i-Tüpfelchen für eine besondere Saison holen, den Meisterteller.“

Raiding muss auf seinen Goalgetter verzichten

Dass bei Raiding Goalgetter Richard Nemeth wegen seiner Gelbsperre fehlt, schmerzt beim ASK logischerweise sehr stark. „Natürlich tut der Ausfall weh. Aber die beiden Posch-Brüder Manuel und Benni sind retour. Es wird nicht gejammert. Keine Ausreden! Wir werden die Burschen so einstellen, dass wir es holen werden. Wenn Mattersburg besser ist und es packt, werden wir gratulieren. Aber reinhauen werden wir uns, mit allem, was wir haben, soviel steht fest“, gibt sich Raiding-Coach Toni Drabeck vor dem Meister-Hit kämpferisch.