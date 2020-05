Vier Runden vor dem Saisonende musste die Meisterschaft in Burgenlands Ligen aufgrund der Corona-Krise abgebrochen werden. Zu diesem Zeitpunkt lag Oberpullendorf 4 in der 1. Klasse Nord nur einen Zähler hinter dem UTC Mattersburg 3. Man hatte nach dem Sieg im direkten Duell also noch große Titelhoffnungen.

Nach dem Abbruch samt Wertung zum aktuellen Stand, müsste man eine weitere Saison in der Drittklassigkeit verbringen. „Wir werden einen Antrag stellen, um auch als Zweiter aufsteigen zu dürfen“, sagt Obmann Raimund Mihalkovits. „Ein weiteres Jahr in der 1. Klasse wäre nicht gut für unsere jungen Spieler, wie Fabian Wolf oder Marvin Taschner. Sie brauchen Spiele in der 2. Landesliga, um sich auf ein höheres Niveau zu steigern.“ Auch insgesamt findet der Vereinsboss, die Wertung als sportlich nicht fair. „Auch wenn es für uns mit Ausnahme der 1. Klasse keine Auswirkungen hat.“