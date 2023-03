Marz klettert an die Spitze - alle Spielberichte und Statistiken auf

Werbung

MARZ - LACKENBACH 2:1. Der neue Tabellenführer der 2. Liga Mitte heißt Marz. Die Elf von Trainer Dadi Maxell zeigte sich gegen Lackenbach vor allem willensstark, fast 70 Minuten kickten die Marzer nach Rot für Ivan Jevremovic nämlich in Unterzahl. Der Abwehrchef klärte einen Schuss auf der Torlinie mit der Hand und wurde dafür vom Feld geschickt, den fälligen Elfer verwertete Ahmet Mehic zum 1:1. Wer glaubte, die Lackenbacher könnten von der Überzahl profitieren, der irrte. „Ganz im Gegenteil, wir waren nur durch Standards gefährlich“, seufzte Gäste-Coach Roman Fennes. „Sie haben es aber auch echt gut verteidigt.“ Zum Schluss setzen die in Unterzahl agierenden Heimischen dann gar nochmal zur Offensive an und hatten Erfolg. In Minute 92 traf Szilard Köfarago ebenfalls per Handselfer zum 2:1. Der siegreiche Trainer Dadi Maxell: „Überragend, wie die Jungs gekämpft haben. Ich bin stolz!“

ASK MARZ - SV LACKENBACH 2:1 (1:1). Torfolge: 1:0 (5.) Etiz, 1:1 (35., Elfmeter) Mehic, 2:1 (92., Elfmeter) Köfarago. Rote Karte: Ivan Jevremovic (32., Torraub). Reserve: 1:1 (Schütz; Karoly). SR: Kazanci (M: gut/L: gut).- Marz, 130.

Marz: Marcus Scheiber; Angyal, Etiz, Jevremovic, Babel; Skala, Batar, Patrick Scheiber (79. Andrejic), Högerl; Benes (95. Dusek), Köfarago.

Lackenbach: Böhm; Halper, Mehic, Maxi Janitsch, Bauer; Schick (87. Puhr), Nusshall, Lösch, Mörk (82. Exel), Mörkl (95. Handler); Witteveen.

STEINBERG - PILGERSDORF 2:3. Eine wohl vorentscheidende Szene ereignete sich nach cirka 15 Minuten. Ramon Halmai brachte Michael Kirnbauer beim Versuch einen Gegentreffer zu Verhindern im Strafraum zu Fall. Die Folge: Elfmeter für die Gäste und Rot für Halmai. Adam Csire ließ sich nicht zweimal bitten - 0:1. In der Folge merkte man kaum, dass Steinberg mit einem Mann weniger agierte. Tobias Friedl vergab aber die große Ausgleichschance. Besser machte es Akos Kozmor, der nach dem Wechsel per Kopf für das 1:1 sorgte. Nun hatten die Gäste ihre stärkste Phase, in der sie zwei Abwehrfehler der Steinberger zur 3:1-Führung nutzten. Mit dem Anschlusstor durch Kozmor kam noch einmal Feuer ins Spiel, doch USCP-Keeper Daniel Rozsa hielt schon in seinem ersten Bewerbsspiel mit starken Paraden die wichtigen drei Punkte fest.

SV STEINBERG - USC PILGERSDORF 2:3 (0:1).- Torfolge: 0:1 (16., Elfmeter) Csire, 1:1 (59.) Kozmor, 1:2 (66.) Major, 1:3 (78.) Kirnbauer, 2:3 (83.) Kozmor. Rote Karte: Halmai (15., Torchancenverhinderung). Reserve: 0:9 (Raphael Schermann 3, Heinrich, Jakob Schlögl, Pichler, Baldauf, Jakob Schermann, Dominik Schlögl). SR: Gregorits (S: gut/P: gut).- Steinberg, 250.

Steinberg: Mester; Pongracz, Halmai, Szabo, Devecseri; Kozmor, Friedl; Krisztian Horvath, Kun, Toth; Gergely Horvath.

Pilgersdorf: Rozsa; Marsai, Thurner, Major, Bertha; Szabo (90. Lechner), Bori, Imre, Kirnbauer; Fleischhacker, Csire.

OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - DRASSMARKT 7:0. Das Spiel zwischen der FSG und Draßmarkt geht wohl als überraschendeste Partie der ersten Runde durch. Mit 7:0 fegte die Truppe von Markus Schmidt über die Gäste hinweg, dabei ging im Vorfeld alles von einem Match auf Augenhöhe aus. 25 Minuten lang war es das auch, ehe Lucca Klee den Torreigen eröffnete. Bis zur Pause fielen drei weitere Treffer, darunter ein Ausschusstor von FSG-Goalie Peter Majer, bei dem sich Pendant David Oprodovsky verschätzte. „Das 1:0 war unser Dosenöffner, danach ist eigentlich alles für uns gelaufen“, freute sich Heim-Trainer Schmidt über einen sehr engagierten Auftritt seiner Elf. Gäste-Coach Christian Rotpuller haderte verständlicherweise: „Es war nicht so, dass wir klar unterlegen waren, irgendwann lief jedoch alles gegen uns.“

FSG OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - SV DRASSMARKT 7:0 (4:0).- Torfolge: 1:0 (24.) Klee, 2:0 (31.) Kubus, 3:0 (39.) Majer, 4:0 (45.) Bito, 5:0 (52.) Bito, 6:0 (69., Eigentor) Leidl, 7:0 (84., Freistoß) Leiner. Reserve: 0:3 (Kurt Köllerer, Stocker, Widnhofer). SR: Kern (OS: gut/D: gut).- Oberpetersdorf, 155.

Oberpetersdorf/Schwarzenbach: Majer; Koch, Papp, Nemeth, Moritz Klee; Lucca Klee (87. Gruber); Sedlatschek, Cseke, Schöll (63. Leiner), Bito (87. Ferenczy); Kubus (78. Kabwe).

Draßmarkt: Oprodovsky; Thomas Pfneiszl, Fuchs, Gschirtz, Rainprecht; Bader, Czingraber, Köver, Straß; Krutzler, Mesanovic.

FORCHTENSTEIN - ROHRBACH 1:4. Bei einem harten Einsteigen von Rohrbachs Sandro Mandl nach zwei Minuten forderten die Heimischen Rot: „Das war mehr als grenzwertig“, so Forchtenstein-Trainer Markus Buchner. Schiri Rene Radl zückte Gelb. In der Folge hatten die Gäste zwar die besseren Chancen, bissen sich aber zunächst am starken SVF-Goalie Manuel Geisendorfer die Zähne aus. Forchtenstein hingegen war effizient, Winter-Neuzugang Dominik Simon stellte nach 20 Minuten sehenswert auf 1:0. Bis zur Pause hielt der Vorsprung aber nicht, weil Gäste-Kapitän Daniel Tommassovits per Elfer (44.) auf 1:1 stellte. Gleich nach der Pause brachte Alex Damasdi die Gansbären erstmals in Führung, die sich danach als konsequenter erwiesen. Ein Doppelpack von Radomir Jovanovic besiegelte in der Schlussphase den klaren 4:1-Sieg des SVR, der als Achter jetzt nur noch vier Punkte hinter den Top-Vier liegt.

SV FORCHTENSTEIN - SV ROHRBACH 1:4 (1:1).- Torfolge: 1:0 (20.) Simon, 1:1 (45. Elfmeter) Tomassovits, 1:2 (48.) Damasdi, 1:3 (80.) Jovanovic, 1:4 (90.) Jovanovic. Reserve: 1:1 (Puntigam, Radowan). SR: Thiel (F: schwach/R: gut).- Forchtenstein, 220.

Forchtenstein: Geisendorfer; Sochor, Alexander Leitner, Gernot Leitner, Fischer (87. Puntigam); Spuller (57. Stirling), Majer, Tatar (76. Huber), Strodl (57. Hahn); Marin, Simon.

Rohrbach: Radowan; Herowitsch, Tomassovits, Leimstättner, Mandl; Mihalits, Stöger, Hodosi (71. Pantis), Gosztola; Jovanovic, Damasdi (76. Kornholz).

Z-S-P - NEUDÖRFL 1:1. Den besseren Start in das Spiel erwischte ZSP. Der engagierte Auftritt wurde dann auch nach rund 20 Minuten belohnt, und zwar richtig fein. Die Gastgeber kombinierten sich sehenswert durch die Gäste-Abwehrreihe, und dann verzückte Daniel Molnar die heimischen Fans mit einem traumhaften Lupfer – 1:0. Danach verabsäumte es die Heimelf nachzulegen. Das rächte sich nach 34 Minuten. ZSP-Schlussmann Tim Wiemer konnte einen Ball noch glänzend entschärfen, den zweiten Versuch bekam Tobias Schopf an die Hand. Die harte Entscheidung: Elfer für Neudörfl und Rot für Schopf. „Das war immens bitter, weil es für mich keine Verbreiterung der Körperfläche war“, meinte ZSP-Trainer Christian Kodydek. Neudörfls Goalgetter Matthias Müller ließ sich die Elfer-Chance nicht nehmen und glich aus. Im zweiten Spielabschnitt kam Neudörfl in Überzahl auch das eine oder andere Mal gefährlich vor das Tor, am knappesten dran waren aber die Hausherren. Kapitän Markus Haider traf sieben Minuten vor dem Ende nur Aluminium und ließ damit den Matchball aus. „Es fühlt sich wie eine Niederlage an“, konnte Kodydek dem Punkt am Ende nicht viel abgewinnen.

SV 7023 Z-S-P - SC NEUDÖRFL 1:1 (1:1).- Torfolge: 1:0 (21.) Molnar, 1:1 (37., Elfmeter) Müller. Rote Karte: Tobias Schopf (36., Torchancenverhinderung). Reserve: 0:2 (Graf 2). SR: Gruber (Z: Durchschnitt/N: gut).- Zemendorf, 150.

ZSP: Wiemer; Tobias Schopf , Kummer, Danis, GiIlich; Humel, Markus Haider, Csomos, Brezovac (46. Martin Haider), Nagy; Molnar.

Neudörfl: Rusnak; Dutter, Savchuk, Mucalica, Borazancioglu (83. Tekin); Thonhofer, Maszlovits; Glöckel (74. Kuk), Gersch, Reisner; Müller.

PÖTTSCHING - OBERPULLENDORF 0:2. Beide Mannschaften waren sichtlich gewillt, zum Frühjahrsauftakt gleich wichtige Zähler einzufahren. Dementsprechend aggressiv und rasant ging es in der Anfangsphase zur Sache. Einziges Manko: Auf beiden Seiten wurden nur wenige Torraumszenen kreiert. „Es fehlte auf beiden Seiten der letzte Pass“, brachte es Pöttsching-Coach Christian Höllrigl auf den Punkt. Oberpullendorf ging dennoch mit einer Führung in die Pause. Milan Tarlosi verwertete eine Freistoßflanke von Istvan Bagi per Kopf. Rene Sturm vergab nur zwei Minuten später die Chance auf das 2:0, als er allein vor Goalie Mehmet Karaca scheiterte. In Abschnitt zwei mühten sich die Hausherren redlich, um eine Wende herbeizuführen, doch konnte man die Defensive der Gäste bis zum Schlusspfiff nie wirklich in Gefahr bringen. Den Sack für die Oberpullendorfer machte Balazs Batizi-Pocsi zu, der einen Konter kurz vor dem Ende zum 0:2 abschloss.

ASV PÖTTSCHING - SC OBERPULLENDORF 0:2 (0:1).- Torfolge: 0:1 (42.) Tarlosi, 0:2 (89.) Batizi-Pócsi. Reserve: 0:4 (Mihele 2, Raphael Fischer, Krukenfellner). SR: Divkovic (P: gut/O: gut).- Pöttsching, 100.

Pöttsching: Karaca; Komanovits, Gajdos, Steindl (90. Kietaibl), Führer; Filkorn, Bojdas (90. Stangl), Laczkovich, Ulrich (61. Stiegler); Matouschowsky (61. Dudjak), Slezak.

Oberpullendorf: Puporka; Aldin Salihovic, Weigerding, Berlakovich, Fabian Blazovich (70. Hatz); Bagi, Senad Salihovic; Sturm, Andreas Hofer (82. Peter Hofer), Batizi-Pócsi; Tarlosi (88. Raphael Fischer).

LOCKENHAUS-RATTERSDORF - OBERLOISDORF 0:0. Oberloisdorf stellte sich dem Favoriten mit viel Kampfgeist entgegen und bot der Heimelf auch offensiv die Stirn. Die Stössl-Elf war zwar das Team mit mehr Ballbesitz, konnte daraus aber kein Kapital schlagen. Die größte Chance bei einer Nullnummer, die durchaus flott war, hatte Lockenhaus-Rattersdorfs Neuzugang Erblin Polomi. Der Offensivmann scheiterte nach 20 Minuten bei einer sehenswerten Kombination der Heimischen knapp. Danach zeichnete sich der Goalie der Gastgeber bei einer guten Oberloisdorf-Chance aus. Nach der Pause blieben die Lockenhauser am Drücker, Zählbares schaute am Ende aber genau so wenig raus wie bei den vereinzelten Nadelstichen, die die Gäste durchaus setzten. „Die Null stand, das ist sehr positiv. Wir wollten aber natürlich einen Sieg holen“, so Lockenhaus-Rattersdorfs Coach Edi Stössl.

SC LOCKENHAUS-RATTERSDORF - SV OBERLOISDORF 0:0.- Reserve: 6:0 (Luisser 2, Grosinger, Nuschy, Stampf, Schoberwalter). SR: Sevik (L: gut/O: gut).- Lockenhaus, 220.

Lockenhaus: Sipos; Florian Beiglböck, Gneis, Nagy, Rubendunst; Duschanek (53. Leitner), Mate, Art, Szabo; Kovacs, Polomi (69. Gmeindl).

Oberloisdorf: Iby; Marco Art; Kuzmits, Zoltan Nemeth, Schedl; Wolfgeher (51. Fara), Peter Nemeth; Gergö Nemeth, Erik Nemeth (92. Krancz), Jan Art; Steinwendter (64. Sarang).

NEUTAL - BAD SAUERBRUNN 1B 0:2. „Big Points“ für die 1b des SC Bad Sauerbrunn im Abstiegskampf! Mit einem 2:0 beim ASK Neutal verschaffte sich die Truppe von Trainer Richard Kern im Tabellenkeller gehörig Luft, hat jetzt auf Platz 15 bereits neun Zähler Vorsprung. Beim Gang nach Neutal entschieden binnen weniger Minuten zwei Standards die Partie. Erst traf Oliver Ilkoski in Minute 20 per Elfer, kurz darauf Julian Loos per Freistoß. „Und weil wir sonst nicht viel zuließen, blieb es beim 2:0“, freute sich Kern. Lob hatte er speziell für Stürmer Ricardo Bartha parat: „Mit seiner Schnelligkeit hat er beide Fouls, die schließlich zu Toren führten, herausgeholt.“

Neutals Sportlicher Leiter Gerald Trummer sprach von einem verpatzen Auftakt: „Bei 0:0 ließen wir zwei Chancen aus, dann fanden wir kein Mittel mehr, um für Gefahr zu sorgen.“

ASK NEUTAL - SC BAD SAUERBRUNN 1b 0:2 (0:2).- Torfolge: 0:1 (20., Elfmeter) Ilkoski, 0:2 (30., Freistoß) Loos. SR: Haider (N: gut/BS: gut).- Neutal, 100.

Neutal: Somogyi; Lehrner, Filz (46. Wohlmuth), Reissner (82. Berbati), Mitrik; Niklas Reisenhofer, Akgül; Trummer, Jan Reisenhofer; Reiszner, Kondrlik.

Bad Sauerbrunn 1b: Wilfing; Lackner, Nagy, Gausch, Ruf; Ilkoski (72. Haindl), Tanzler, Loos (93. Lang), Wang; Bartha (91. Pollross), Galbed.