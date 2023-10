BAZ Oberpullendorf: Der Andrang ist derzeit groß

„So viele Anmeldungen wie zu dieser Sichtung hatten wir noch nie“, freut sich FTT (Anm.: Fußball-Talente-Training) und BAZ (Bezirks-Auswahl-Zentrum)-Standortleiter Joel Putz über das rege Interesse der Jungkicker und -kickerinnen an den Auswahlteams des Bezirks Oberpullendorf. „Gegenüber von vor fünf Jahren hat sich die Zahl der Teilnehmer an der Sichtung verdoppelt. Das bringt natürlich auch eine Qualitätssteigerung mit sich.“ Auf Qualität wird auch bei den Trainingseinheiten gesetzt. Pro Team stehen zwei Coaches zur Verfügung. Zudem wird jeden Mittwoch ein Tormanntraining angeboten. Die Trainings finden während der Freiluftsaison jeweils Dienstags und Mittwochs auf der Anlage des SV Steinberg statt. Der Sportplatz des 2. Liga Mitte-Klubs war in der Vorwoche bei den Vergleichsspielen gegen die Alterskollegen des Bezirks Oberwart gut besucht. „Eine richtig tolle Veranstaltung. Und für die Entwicklung der Jungs und Mädchen extrem wertvoll“, sagt Putz, der auch weitere „qualitative Vergleichsspiele“ für den Herbst geplant hat. Am 4. Oktober trifft man in Parndorf auf die Talente des Bezirks Neusiedl, am 24. Oktober gastiert die Illés Akademie aus Szombathely in Steinberg.

Auch in der Halle gibt es Fixpunkte für die FTT- und BAZ-Kinder. „Wir nehmen schon seit Jahren an den Turnieren in Eisenstadt, Pinkafeld und Hartberg teil“, erzählt der Standortleiter, der auch die tolle Zusammenarbeit mit den Vereinen hervorhebt. „Das hat sich echt super entwickelt. Ich denke, dass die Klubtrainer und Nachwuchsleiter unser Angebot zu schätzen wissen.“