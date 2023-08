Am Montag, den 31. Juli beendete das LAZ Eisenstadt die Sommerpause. Seitdem trainieren die Jahrgänge 2010 und 2011 dreimal pro Woche auf der Verbandsanlage in der Landeshauptstadt. In den Kader des Landes-Ausbildungs-Zentrums schafften es mit Daniel Höller (Waldquelle Juniors), Luca Wukowitsch (Waldquelle Juniors), Luca Art (SCO Juniors), Simon Fazekas (SpG 2000 Horitschon) und Florent Kuqi (Waldquelle Juniors) auch fünf Bezirkskicker des Jahrgangs 2011.