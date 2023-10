Bezirkstalente machen große Fortschritte

Seit etwas mehr als einem Monat machen die Talente des Bezirks Oberpullendorf wieder regelmäßig den Sportplatz in Steinberg „unsicher“. Seit damals ist viel passiert. Am 4. September wurde eine Sichtung für den neuen FTT-Kader abgehalten, an der 50 Jungkicker und Jungkickerinnen teilnahmen. Nach einem Probemonat für einige von ihnen stehen die Kader jetzt fest. „Es waren ein paar wirklich harte Entscheidungen dabei“, erklärt Standortleiter Joel Putz, der anfügt, dass es sich nur um Momentaufnahmen handelt. Er rät: „Fleißig bei den Heimvereinen weitertrainieren und es wieder versuchen.“ Beispiele für Spieler, die erst später in die Talentschiene einstiegen und später Akademie-Spieler wurden, gäbe es ganug.

Zum Test gegen die Auswahlen aus Neusiedl. Der stimmte Putz zuversichtlich: „Es waren richtig gute Spiele in allen Jahrgängen. Es geht definitiv in die richtige Richtung.