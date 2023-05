Den Jung-Rapidlern einen Punkt abgetrotzt

60 Mannschaften hatten sich zu den traditionellen Mai-Turnieren der SC Oberpullendorf Juniors angemeldet. 48 davon konnten am verregneten Wochenende auch tatsächlich im Fenyös-Stadion Fußball spielen. „Das U11-Turnier am Sonntagnachmittag mussten wir schweren Herzens absagen“, erzählt Turnierleiter Didi Heger. „Der Platz war schon bei den Finalspielen der U12 eher grenzwertig.“

Im Wasserball von Oberpullendorf behielten die Jungveilchen im Finale gegen die Alterskollegen der Admira klar mit 4:0 die Oberhand. Das Heimteam, dass die Admira im Auftaktspiel forderte, aber schlussendlich mit 0:1 verlor, landete nach der Gruppenphase auf Rang fünf. Ein 2:1-Erfolg über Simmering B sorgte für einen versöhnlichen Turnierabschluss. „Wir waren in den Spielen gegen Simmering A und Vösendorf jeweils die bessere Mannschaft, konnten heute aber keine Tore erzielen“, fasste SCO-Trainer Peter Hofer den Turnierauftritt seiner U12 zusammen.

Beide U9-Teams feierten Siege in der Vorrunde

Mit zwei großen Hürden starteten die beiden U9-Teams der SCO Juniors in den Samstag. Es warteten nämlich die beiden Wiener Großklubs Rapid und Austria. Die Zweier hielt sich gegen die Veilchen lange tapfer, musste am Ende aber eine klare Niederlage einstecken. Die Einser erspielte sich ein 0:0 gegen Rapid. „Wir hatten sogar die besseren Chancen“, freute sich Trainer Aldin Salihovic. Seine beiden Teams feierten jeweils einen Vorrundensieg und trafen sich in der Platzierungsrunde um die Plätze 13 bis 16, welche Team A gewann. Team B beendete das Turnier auf Rang 16 unter 20 Mannschaften.

Trainer Christoph Augustin und sein U10-Team der SCO Juniors. Foto: zVg

Rang 15 gab es am Samstagnachmittag für die U10. In der Vorrunde waren Flyeralarm Admira, Columbia Floridsdorf und der NAC eine Numer zu groß. In der Platzierungsrunde ließ man die SpG Breitenbrunn hinter sich. „Die Gegner heute waren qualitativ hochwertig“, meinte Oberpullendorfs U10-Coach Christoph Augustin. „Aber wir haben unser Bestes gegeben.“