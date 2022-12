Der FAC verhinderte Heimsieg beim Stocker-Gedenkturnier

Werbung

62 Nachwuchsteams trafen im Rahmen des Manfred Stocker Gedenkturniers der NSG Der Club/Kirchschlag von Donnerstag bis Sonntag in der Indoorhalle Ritzing in acht Altersklassen aufeinander. Dabei scheuten die Veranstalter keine Mühen, um ein tolles Event auf die Beine zu stellen.

So wurde das Kunstrasenfeld für die U7 und U8 in jeweils zwei Kleinfelder umgebaut. So konnte im Drei-gegen-Drei, wie von den Turnieren im Freien gewohnt, gespielt werden. Und so wie im Herbst wurden keine Ergebnisse aufgezeichnet und im Anschluss an das Turnier jedes Kind mit einer Medaille bedacht.

Für die Highlights aus Veranstaltersicht sorgten die U11 und die U14. Die U11 drang bis ins Semifinale vor, unterlag dort Stonefield United, ehe man sich im kleinen Finale klar gegen die SCO Juniors durchsetzte und Dritter wurde.

Einen Platz weiter nach vorne ging es im U14-Turnier, das im Meisterschaftssystem ausgetragen wurde. Drei Siege und zwei Niederlage bedeuteten Platz zwei hinter dem makellosen FAC, dem man beim 2:3 einen tollen Fight lieferte.