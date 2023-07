Deutschkreutzer Girls holten doppeltes „Blech“

Nach zwei Auflagen von Mädchen-Turnieren in der Ritzinger Indoorhalle veranstaltete der FC Deutschkreutz am vergangenen Sonntag erstmals ein Event auf der eigenen Anlage. „Die Teams sind alle sehr zufrieden abgereist, haben ihr Kommen bei weiteren Turnieren zugesichert“, freut sich Organisator Mario Schuster, der in den Tagen vor dem Turnier etwas ins Schwitzen geriet. „Am Freitag sagten noch drei Mannschaften ab. Die Spielpläne mussten neu erstellt werden.“

Übrig blieben in beiden Bewerben sechs Mannschaften. Die U14-Teams starteten am Vormittag auf zwei Spielfeldern im Ligaformat (Anm.: jeder gegen jeden). Der SC Brunn war nicht zu biegen, blieb ohne Niederlage und ohne Gegentor. Altera Porta musste sich lediglich den Niederösterreicherinnen beugen. Dahinter ging es zwischen Erlaa und Deutschkreutz eng zu. Beide Teams beendeten das Turnier punkte- und torgleich als Dritte.

Im U11-Bewerb qualifizierten sich die Hausherrinnen mit einem Vorrundensieg über Altera Porta (1:0) für das Semifinale. Am Ende landete man ebenfalls auf Rang vier.