Ungarische Gäste verhinderten Heimsiege beim Wagner-Gedenkturnier

Der Wettergott hatte ein Einsehen und bescherte den Organisatoren des Franz Wagner Gedenkturniers der SpG Der Club/NSG Kirchschlag nach den verregneten vergangenen Wochen Prachtwetter für ihr Nachwuchsevent.

Während der erste Nachwuchstag in Kirchschlag ganz im Zeichen von Testspielen der Jugendteams stand, lud der SV Draßmarkt am Sonntag zu Turnieren der U9 und der U11. Dabei gaben die Heimteams eine sehr gute Figur ab. Die U9 des USC Kirchschlag gewann fünf ihrer sechs Partien und musste sich nur den überragenden Jungs aus Köszeg, welche bei ihren sechs Erfolgen gleich 25 Tore erzielten, geschlagen geben. Die SpG Der Club landete auf Rang fünf und ließ damit die beiden Bezirkskonkurrenten aus Deutschkreutz und Oberpullendorf hinter sich.

Zu einem Rollentausch der Veranstalterteams kam es in der Altersklasse U11. Dort forderte die SpG Der Club das Siegerteam des Csornai SE voll. Einer 0:2-Niederlage zum Auftakt des Turniers gegen die Ungarn folgten drei Siege, die am Ende Platz zwei bedeuteten. Kirchschlag schrammte als Vierter knapp am Podest vorbei, ließ aber immerhin das Team aus Pinkafeld hinter sich.