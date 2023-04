Im neuen Gewand in die Frühjahrssaison

„Aufgrund von Lieferschwierigkeiten hat es etwas länger gedauert, aber nun sind die neuen Dressen endlich da“, erzählt Oberpullendorfs Vorstand Sport Martin Daics. „Ich möchte mich auf diesem Wege ganz herzlich bei den Sponsoren bedanken.“ Immerhin wurden acht Garnituren angeschafft, welche von der Feuerwehr Oberpullendorf (U7 und U14), Maler Waller (U8), Der Lautner (U9), Gerlitzenhütte (U10), Geldner Immobilien (U11), Woschitz Group (U12) und Unger Stahlbau (U16) übernommen wurden. Ihre Erstauftritte im neuen Gewand konnten am vergangenen Wochenende dann die U10 beim Turnier in Sigleß sowie die U11- und U12-Teams bei ihren Heimspielen absolvieren.

Eine weitere Absage musste hingegen die U16 in der Gruppe Nord verkraften. Der Gegner aus Großhöflein sagte das Spiel am kommenden Wochenende vorzeitig ab. Die dritte Absage, nachdem schon Neusiedl und Kittsee ihre Spiele gegen den SCO cancelten. „Es wäre schön, wenn jetzt einmal ein Gegner spielen könnte“, meint Trainer Gerald Huber. Der nächste Versuch steigt am 6. Mai zuhause gegen Neusiedl.