Mannersdorfer schafften es ins große U9-Finale

Volles Haus am vergangenen Wochenende im Fenyös-Stadion Oberpullendorf. Die Nachwuchsleitung organisierte eine Turnierserie für die Jahrgänge U9, U10, U11 und U12. 47 Teams folgten der Einladung zum MK Kamin- und zum Habe D'ere Kids-Cup und ritterten so bei hochsommerlichen Temperaturen um die Turniersiege.

Den Beginn machte am Samstagvormittag die U11. Nach der Gruppenphase kämpften mit dem FC Stadlau, dem Wiener Sport-Club und dem SV Schwechat namhafte Klubs um den Sieg. Am Ende setzten sich die Stadlauer knapp durch. Die SCO Juniors holten insgesamt zwei Siege und ein Remis und landeten damit als bestes Bezirksteam auf Rang sieben. Auch im U12-Bewerb präsentierten sich die Heimischen stark. Als Gruppensieger unterlagen die SCOler im Semifinale Columbia Floridsdorf mit 0:2. Am Ende wurde man Vierter.

Tags darauf stürmte die SpG Mannersdorf mit einer starken Vorrunde und einem 1:0 über Sigleß ins U9-Finale. In diesem ließen die Jungkicker von Haladás Szombathely aber nichts anbrennen. Oberpullendorf holte mit einem 1:0 über die SpG Mitte Rang fünf.

Im abschließenden U10-Bewerb traten die Hausherren mit zwei Teams an. Die Truppe von Trainer Aldin Salihovic belegte Rang 7, jene von Thomas Moritz den zehnten Endrang.