Meisterschaft 2023/24: Zuwachs an Teams

„Es ist erfreulich, dass die Anzahl an Nachwuchsmannschaften weiter steigend ist“, sagt Nachwuchsreferentin Gaby Pinter. Einen Grund dafür sieht die langjährige BFV-Funktionärin in der Umstellung auf kleinere Spielfelder und die Reduktion der Spieleranzahl, die im Vorjahr umgesetzt wurde. Ein weiterer Grund sei allerdings das Umdenken in der Vereinen, die wieder vermehrt um neue Mitglieder werben. „Es beteiligen sich wieder etliche Vereine an der Nachwuchsmeisterschaft, die davor längere Zeit keine Mannschaften gestellt haben“, erzählt Pinter.

Einige Klubs haben sich auch auf den Mädchen-Fußball spezialisiert. Vier eigene Mädchengruppen (U11, U12, U14 und U16) sowie einige Mädchenteams in den Burschenbewerben zeichnen auch dort ein positives Bild. „Es ist stark, was sich da in den vergangenen Jahren entwickelt hat“, findet Pinter lobende Worte für Yvonne Lindner und Nina Potz, die mit ihrer Visionen den Mädchenfußball im Burgenland wiederbelebten.

Regeltechnisch wurden nach der großen Umstellung im Vorjahr heuer nur punktuelle Anpassungen vorgenommen. So spielen die U10-Teams im Herbst nicht mehr in Turnierform, sondern im Meisterschaftsmodus. Außerdem wird im U9- und U10-Bereich die Rückpassregel angewandt. „Damit soll erreicht werden, dass die Tormänner mehr ins Spiel eingebunden werden und sich auch fußballerisch verbessern“, erklärt Pinter.

Verbessern wollten sich auch die 37 TeilnehmerInnen beim Real Madrid Camp der Vorwoche in Oberpullendorf. Als Camp-Bester wurde der Oberpullendorf Tim Trimmel ausgezeichnet.