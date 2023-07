Mit ausgeglichener Bilanz zu Rang drei

„Es war keine einfache Saison“, geben Trainer Roman Hausensteiner und sein Assistent Andreas Puhr unumwunden zu. Der Grund dafür? „Viele Spieler waren im Frühjahr schon in ihren Reserven im Einsatz, zogen dann auch die Trainings mit den Erwachsenen den U15-Einheiten vor“, erklärt Hausensteiner. Dennoch konnte man die SpG Horitschon und den UFC Sankt Georgen zweimal in Schach halten und sich mit einem abschließenden 2:1-Heimerfolg den dritten Platz hinter der SpG Wetterkreuz („die waren einfach zu stark“) und der SpG Hügelland Sankt Margarethen („die hätten wir zuhause schlagen sollen, konnten aber unsere Chancen nicht nutzen“).

Nun feierte man im Wirtshaus Bernhard in Schwarzenbach den Saisonabschluss („vielen Dank dafür“) bei Pizza und kühlen Getränken sowie einem gemütlichen Kegelabend. „Es war trotz aller Problemchen am Ende insgesamt eine sehr schöne Zeit mit dem Team“, so Roman Hausensteiner.