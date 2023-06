Neutal und Ritzing zogen ins Landesfinale ein

Volles Haus beim Bezirksturnier des Raiffeisen Sumsi Cup in Lackenbach. Beim Hauptturnier, bei dem es auch um zwei Plätze im Landesfinale ging, waren 17 Mannschaften im Einsatz, beim Bambini-Vergleich stellten sich zehn Teams der Herausforderung. „Bei den Großen haben wir auf drei Spielfeldern gespielt, bei den Bambinis auf eines. Vielen Dank an das Team aus Lackenbach, die haben das super gemacht“, erklärt Bezirksreferentin Tanja Hofer.

Dem Turnier selbst drückten die Volksschüler aus Neutal ihren Stempel auf. Am Ende standen sieben Siege aus ebensovielen Partien. „Es war ein perfekter Tag“, so Coach Jürgen Payer, der allerdings anfügte, dass die Gegner in der Finalrunde sehr stark waren. Gegen die zweitplatzierten Ritzinger hatte man bei einem verschossenen Penalty beim Stand von 0:0 auch etwas Glück.

Die Volksschüler aus Ritzing sicherten sich mit Rang zwei einen Platz im Landesfinale, das in Oberpullendorf über die Bühne geht. Foto: zVg

Am 13. Juni geht es für Neutal und Ritzing zum Landesfinale nach Oberpullendorf. Die weiteren Teams : Wimpassing, Rudersdorf, Pinkafeld, Halbturn, Stinatz und Mattersburg.