NSG Der Club hat die Top-Vier im Visier

Werbung

Die Arithmetik der U14-Leistungsliga, die in diesem Frühjahr mit acht Mannschaften ausgetragen wird, sieht vor, dass jedes Team einmal gegen jeden Gegner antritt. Danach wird die Gruppe in ein oberes und unteres Play-off geteilt. Der Sieger der oberen Hälfte darf sich am Ende als Landesmeister bezeichnen. „Eine spannende Sache“, findet auch Club-Trainer Mario Art, der mit seiner Truppe einen glänzenden Start in die Frühjahrsmeisterschaft hinlegte.

Gegen die SpG Wetterkreuz gab man von Beginn weg das Tempo vor. Schon nach zehn Minuten stand es 2:0, zur Halbzeit allerdings nur 2:1. „Da hätten wir weit klarer führen müssen“, erzählt Art, dessen Team zwischen der 60. und 70. Minute mit drei Treffern den Sack zumachte. Da tat es auch weniger weh, dass ein sehr harter Elfmeterpfiff noch ein Gegentor nach sich zog. Zumal man aufgrund der guten Tordifferenz die Leaderposition eroberte.

SpG AVITA Therme als erster Prüfstein

Nach Ostern steht die Tabellenführung aber bereits auf dem Prüfstand. „Das Spiel gegen die SpG AVITA Therme wird schon ein richtungweisendes im Kampf um die Top-Vier“, weiß Art. Der Gegner gewann im Herbst die Gruppe Süd, musste in Runde eins allerdings eine knappe 1:2-Heimniederlage gegen die SpG Oberwart hinnehmen. „Wir werden gut vorbereitet sein. Wir haben uns das obere Play-off zum Ziel gesetzt und arbeiten auch seit Herbst darauf hin“, so der Trainer.

Das FFZ Waldquelle Juniors hielt sein Auftaktspiel gegen Mattersburg bis in die Schlussphase des Spiels mit 1:1 offen. In den letzten fünf Minuten gelangen dem Favoriten allerdings noch zwei Treffer. Nach der Meisterschaftspause gastiert man bei der SpG Wetterkreuz. Ebenfalls eine „Schnittpartie“, will man im Kampf um Platz vier dabei bleiben.