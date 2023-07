Piringsdorferinnen gewinnen Remis-Festival

Ausgeglichener hätte das Sportfestturnier der U12-Mädchen in Oberloisdorf nicht sein können. Die Teams aus Deutschkreutz, Piringsdorf, Lanzenkirchen und den Heimischen lieferten sich extrem ausgeglichene Duelle. Obwohl die Spielzeit mit 20 Minuten pro Partie alles andere als kurz bemessen war, endeten gleich fünf von sechs Spielen mit einem Unentschieden. So reichte der SpG Piringsdorf ein 2:0-Erfolg über Oberloisdorf, um am Ende den Turniersieg davonzutragen. Auf Rang zwei landete Lanzenkirchen aufgrund der größeren Anzahl an Treffern gegenüber Deutschkreutz, die ebenfalls dreimal Remis spielten. Die Gastgeberinnen mussten sich mit zwei Punkten mit Platz vier zufrieden geben. Dieses Turnier bedeutete zugleich den Startschuss in die Vorbereitung für viele der Mädchen. „Wir haben vorher einmal trainiert und bleiben jetzt gleich am Ball“, erzählt Helmut Stelczenmayr, Trainer der siegreichen Piringsdorferinnen.

Burschen waren in Oberloisdorf übrigens auch im Einsatz. Beim Blitzturnier der U10-Mannschaften holten sich die SC Oberpullendorf Juniors mit zwei klaren Siegen gegen die Konkurrenz aus Oberloisdorf (5:0) und aus Piringsdorf (5:0) den Sieg.