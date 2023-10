Schülerliga: Alle Teams mit Chancen

Zwei aus Fünf. So lautet die Formel für den Aufstieg bei den Bezirksturnieren in Oberpullendorf, wenn es um die Qualifikation für die nächste Phase der Schülerliga geht. Und wie es aussieht, wird die Entscheidung, wer im Frühjahr weiter um den Titel kämpft, bis zum Ende hochspannend bleiben. Denn nach den ersten fünf Spielen (Anm.: jedes Team absolvierte bislang zwei) liegen alle Mannschaften weiterhin im Aufstiegsrennen. Lediglich die MS Deutschkreutz steht schon etwas unter Zugzwang, da man sich zum Auftakt ein 0:7 gegen das BRG Oberpullendorf leistete. „Die Höhe der Niederlage tut schon etwas weh“, so Coach Lukas Poglitsch, der mit der Leistung gegen Kobersdorf (1:1) sehr zufrieden war. „Da hätte mehr rausschauen können.“ Mit Blick auf die Tabelle wahrscheinlich auch schon müssen, da nun beim zweiten Turnier in Oberpullendorf am 19. Oktober zwei Siege für den Aufstieg schon zur Pflicht werden.

Die weiteren Spiele verliefen sehr ausgeglichen, was Oberpullendorf trotz Punktverlust gegen Stoob (2:2) in die Pole-Position spülte. Diese gilt es im Duell mit Kobersdorf und Horitschon abzusichern, will man in die nächste Runde. Für beide Konkrahenten ist allerdings der Aufstieg ebenso noch in Reichweite.