Nachwuchsfußball Schülerliga: Kampf um das zweite Ticket ist voll entbrannt

Lesezeit: 2 Min Dietmar Heger

D as BRG Oberpullendorf setzte sich nach dem ersten Turnier in Horitschon von der Konkurrenz ab. Die weiteren Teams haben alle noch Chancen als Zweiter in die nächste Runde aufzusteigen.