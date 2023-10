SpG Der Club: Zu viele Spieler am Blankett

Der Ärger bei Nachwuchsleiter Alois Treiber ist aufgrund der 30 Euro Strafe, welche seine Spielgemeinschaft beim STRUMA (Anm.: Straf- und Meldeausschuss) ausfasste, noch nicht ganz verflogen. Zwar war man sich seitens der SpG Der Club im Klaren darüber, dass es für die „Verfehlungen“ im Zuge des Meisterschaftsspiels gegen die SpG 2000 Horitschon eine Anzeige geben würde. Doch mit einer Geldstrafe hatte man nicht gerechnet. „Ich dachte, man würde uns eine Verwarnung aussprechen und damit hat sich die Sache wieder“, so Treiber, dem nicht die (geringe) Geldstrafe an sich im Magen liegt, sondern eher der Umstand, dass man laut Regulativ nicht alle Kinder einsetzen darf. „Da gehört etwas geändert. Es kann nicht sein, dass wir Kinder nicht Fußballspielen lassen dürfen“, erklärt der Nachwuchschef.

Aber was war eigentlich passiert? Die SpG Der Club forderte für das Spiel gegen Horitschon einen Schiedsrichter vom Verband an. Der BFV entsandte einen sehr jungen Referee samt Beobachter. Mit beiden wurde vereinbart, dass man alle anwesenden Spieler auf dem Spielbericht vermerkt und bei der Fehlermeldung des Online-Systems auf „ignorieren“ drückt. Wohlwissend, dass es damit automatisch zu einer STRUMA-Ladung kommt. „Wir wollten den Schiri schützen und ihn nicht in einem seiner ersten Spiele mit einer für ihn nicht erlaubten Situation konfronieren“, klärt Treiber auf. Dass er selbst dafür zur Kasse gebeten wird, damit rechnete er damals noch nicht. Die Strafe sieht Treiber auch weniger als Problem als die Tatsache nur vier Ersatzspieler nominieren zu dürfen: „Wir spielen 4+1, zusätzlich sind vier Ersatzspieler erlaubt. In unserem Kader sind 12 Jungs. Wenn alle da sind, gibt es Probleme. Ich ersuche den BFV, diese Regelung – auch im Sinne anderer Teams – zu ändern.“ BFV-Geschäftsstellenleiter Karl Schmidt sieht dafür wenig bis keine Chance: „Das ist ÖFB-Regulativ, liegt nicht in unserer Hand.“ Und zur Strafe: „Da hat die STRUMA am unteren Ende des Strafrahmens sanktioniert. So ein Vergehen zieht automatisch eine Strafe nach sich.“