Toller Saisonstart mit zwei Fußballfesten

Die Nachwuchssaison 2023/24 brauchte quasi keine Anlaufzeit. Beim Nachwuchstag in Oberpullendorf und dem Summer Kids Ending in Deutschkreutz starteten fast alle Bezirksteams der Jahrgänge 2015 (U9), 2016 (U8), 2017 (U7) in ihre ersten Saisonturniere. „Es war ein richtiges Fußballfest“, freute sich Deutschkreutz Nachwuchsleiter Mario Schuster über regen Besuch auf der Anlage. Auch in Oberpullendorf waren die Tribünen zu Spitzenzeiten voll wie sonst nur bei Spitzenspielen der „Ersten“. Insgesamt 19 Teams gingen im Fenyös-Stadion in den drei Bewerben (Anm.: U7, U8, U9) auf Torejagd, bei den zwei Turnieren in Deutschkreutz (U8, U9) waren es zwölf.

Auch die Jugendmannschaften eröffneten ihre Saison. Die U15 der SpG Der Club nahm die gute Form aus dem Frühjahr mit und gewann ihren Auftakt gegen Pinkafeld/AVITA klar mit 4:0. Die Alterskollegen der SpG Horitschon musste sich zuhause Olbendorf mit 1:3 geschlagen geben.

In der U14 Gruppe Mitte gingen beide Bezirksklubs leer aus. Steinberg musste sich Wetterkreuz nach langer numerischer Unterzahl mit 0:6 geschlagen geben. Die Waldquelle Juniors unterlagen dem MSV.