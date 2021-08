Der U13-Bewerb musste aufgrund der starken Regenfälle am Sonntag-Nachmittag kurzfristig abgesagt werden. „Schon das letzte Spiel bei der U12 war grenzwertig“, bedauerte Nachwuchsleiter Alois Treiber die kurzfristige Absage. „Aber der Platz war dann leider nicht mehr bespielbar.“ Zuvor lief alles nach Plan. In Kirchschlag duellierten sich die jüngeren Teams. In der Vorrunde des U8-Bewerbs scheiterten der USC Kirchschlag in Gruppe A ebenso knapp am Semifinaleinzug, wie die SC Oberpullendorf Juniors in Gruppe B. Das Duell um Platz fünf gewannen die Oberpullendorfer knapp mit 2:1. Im Endspiel setzte sich Team Wiener Linien-Elektra gegen Aspang mit 4:0 durch. Bei der U9 führte kein Weg an Bad Erlach, das alle seine fünf Spiele gewann vorbei. Als beste regionale Mannschaft landete Kirchschlag auf Platz vier vor der SpG Der Club und Oberloisdorf.

In Draßmarkt spielte die SpG Wetterkreuz bei beiden Bewerben eine gewichtige Rolle. Bei der U12 holten sich die Bad Sauerbrunner sogar den Sieg. In der Altersklasse U11 musste man lediglich dem USV Scheiblingkirchen den Vortritt lassen. Für die Heimteams lief es punktetechnisch weniger gut. In beiden Turnieren blieb Rang vier. „Die Spiele unserer Teams waren aber absolut in Ordnung“, trennte Alois Treiber die Resultate vom Gezeigten. „In Summe war es einmal mehr eine gelungene Veranstaltung, die uns viel Spaß gemacht hat.“