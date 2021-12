Trainerkarussell dreht sich weiter

Der SC Neudörfl hat einen unbeständigen Herbst hinter sich. Zwei Runden vor Schluss schmiss Thomas Wallner hin, trat von seinem Amt als Trainer überraschend zurück. Feuerwehrmann Toni Morgenbesser übernahm die Mannschaft für die letzten Runden.

Von Beginn an war aber klar: Das wird keine Langzeitlösung. Somit befanden sich die Verantwortlichen nach dem letzten Spiel in Lackenbach auf Trainersuche. Nach gut einem Monat wurde die jetzt beendet und der SCN stellt mit Thomas Urbanek seinen neuen Übungsleiter vor. „Wir waren von Anfang an mit Thomas auf einer Linie. Trotzdem haben wir uns natürlich auch andere Kandidaten angehört.

Coronabedingt hat sich das Ganze dann noch einmal in die Länge gezogen. Thomas war immer unser Favorit und wir sind sehr glücklich und blicken in eine sportlich erfolgreiche Zukunft“, erklärt Obmann Michael Schügerl.

Urbanek, der zuletzt den SC Felixdorf coachte, übernimmt eine junge Mannschaft auf Rang elf. Erstes Ziel des 41-Jährigen: „Auf jeden Fall von den hinteren Plätzen wegkommen. Die Mannschaft hat viel Potenzial. Ich bin überzeugt, dass wir im Frühjahr einen Schritt nach vorne machen können.“

Nach Schuller-Aus: Maxell dockt in Marz an

Damit ein Blick zu Bezirkskontrahent Marz: Den ereilte ein ähnliches Schicksal wie die Neudörfler, denn wie Thomas Wallner beim SCN, ging beim ASK der nunmehrige Ex-Trainer Lorandt Schuller von selbst – zwar zwei Wochen später, aber doch. Weswegen die Marzer Verantwortlichen ebenso gezwungen waren zu reagieren und diese Reaktion nun ebenso lieferten, ihre Trainersuche mit einem klingenden Namen abschlossen: Dadi Maxell coacht künftig den Tabellensechsten!

Wie es zur Bestellung des Ex-Klassekickers, der mit Pinkafeld und Eisenstadt Top-Klubs in seiner Vita stehen hat, kam? Daniel Schmidl, Sportlicher Leiter beim ASK, klärt auf: „Dadi kennt man. Er war außerdem schon mal Co-Trainer bei uns in der Landesliga, ist damals super angekommen. Der Kontakt riss nie ab. Wir haben die Lage nun im Vorstand besprochen, alle Fakten abgewogen und sind letztlich zur Entscheidung gekommen, dass er in der aktuellen Situation gut zu uns passt.“

Spannend: Für Maxell, bisher vorwiegend im Nachwuchsbereich erfolgreich tätig, ist Marz die erste Station, wo er als Cheftrainer einer Kampfmannschaft fungiert, so Schmidl. Der darin aber überhaupt kein Problem sieht - im Gegenteil sagt: „Wir trauen Dadi das voll zu.“