2. Liga Mitte: Duell um die Tabellenführung

OBERPETERSDORF/SCHWARZENBACH - MARZ, SONNTAG, 17 UHR.

Mehr Knaller nach sechs gespielten Runden geht dann wohl nicht. Am Sonntag empfängt Landesliga-Absteiger Oberpetersdorf/Schwarzenbach, aktuell Zweiter, Liga-Spitzenreiter Marz zum „Duell um die Tabellenführung“. Beide starteten famos in die Saison, konnten jeweils fünf ihrer sechs Spiele gewinnen und mussten nur eine einzige Niederlage einstecken. Auch die Tordifferenz kann sich sehen lassen: Marz hält bei +12, die Heimischen bei nicht weniger imposanten +9 Treffern.

Wer im direkten Duell seine Serie fortsetzen kann? Schwer zu sagen, verfügen beide doch über große Qualität. Für ASK Marz-Coach Dadi Maxell wird es jedenfalls darauf ankommen, FSG-Kicker Lukas Kubus aus dem Spiel zu nehmen: „Sicher einer der Besten der Liga.Generell schätze ich die ganze Mannschaft mit ihrer Landesliga-Erfahrung als sehr stark ein. Es wird keine leichte Aufgabe, allerdings haben wir auch schon gezeigt, wozu wir fähig sind“, so Maxell.

Treffen der Topstürmer

Einer seiner Hoffnungschimmer: Er hat mit Szilard Köfargo eine Art „eigenen Kubus“ in seinen Reihen; auch dieser traf heuer bereits sieben Mal und lässt so die Alarmglocken bei der FSG und Trainer Max Schmidt läuten. Schmidt vor dem Kracher: „Wir werden gegen die Marzer wieder alles abrufen müssen. Die sind richtig stark in die aktuelle Saison gestartet, daher gilt es, fokussiert in die Partie zu gehen.“