Keine Wettkämpfe, keine Trainings und auch die Sommerlager sind schon abgesagt. Der Betrieb beim Union Shotokan Karate Do Oberpullendorf ist zum völligen Erliegen gekommen. „Die Situation ist katastrophal“, bringt es Obmann Herbert Schmall auf den Punkt.

Der Stillstand beschäftigt den ehrgeizigen Vereinsboss ständig: „Wir haben aktuell keine Halle zur Verfügung. Daher haben wir auch unsere Mitglieder von unseren Beiträgen befreit. Wir werden es finanziell überstehen. Aber aus sportlicher Sicht ist es wahnsinnig schwierig.“ Hoffnung auf eine baldige Rückkehr in die Normalität hat Schmall nur wenig. Eine Videokonferenz mit den Verbandsfunktionären am kommenden Wochenende soll weitere Aufschlüsse bringen. Eher muss man sich aber alternative Möglichkeiten für Trainings, zum Beispiel im Freien, umsehen. „Vom Abstand her, könnte man an der Grundtechnik und dem Kata üben, Partnerübungen sind sicher länger keine möglich“, erklärt Schmall.

Einheiten per Videokonferenz hält der ausgebildete Trainer nur für bedingt sinnvoll. „Die Techniken sind schwierig zu erlernen. Man muss effektiv korrigieren, damit sie nicht falsch einstudiert werden. Das ist mittels Bildschirm kaum machbar“, so Schmall. Geduld ist also angesagt im Karate-Lager.