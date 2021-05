Seit Mittwoch dürfen alle Youngsters wieder „mit Kontakt“ trainieren. Am Montag kam die entsprechende Verordnung vom ÖFB, inklusive der exakten Bestimmungen wie ein Trainingsbetrieb gestaltet werden muss.

Zusammengefasst bedeutet dies, dass alle am Sportplatz Anwesenden (Spieler, Betreuer, Trainer, Verantwortliche) getestet, geimpft oder genesen sein müssen (ab dem 10. Geburtstag). Zudem muss registriert werden, wer wann und wo am Sportplatz war. Die sogenannten Schultests werden als Nachweis anerkannt, somit fällt das Führen der Gesundheitstagebücher weg.

Das Spieljahr wird mit viel Vorsicht beendet

Rein theoretisch wären auch Zuseher bei Trainings oder Spielen erlaubt. Ob die Auflagen dafür aber in der Praxis von den Vereinen durchführ- und umsetzbar sind, ist eine andere Sache. So müssten die „Besucherströme“ gesteuert werden (Einbahnsysteme, Entzerrungsmaßnahmen), das Einhalten von 2-Meter-Abständen ist Pflicht. Reiz- und Stichwort Kantine: das Personal muss FFP2-Masken tragen, Speisen und Getränke dürfen nur ausgegeben werden, wenn es zugewiesene Sitzplätze gibt.

Bei den Spielgemeinschaften des Bezirks überwiegt aktuell die Freude, dass wieder ganz normale Trainingseinheiten möglich sind. „Das erleichtert die Sache für Trainer und Spieler schon ungemein und macht allen Beteiligten auch viel mehr Spaß“, sagt SpG 2000-Nachwuchsleiter Joel Putz, der bis zum Ende dieses Spieljahres Vorsicht walten lassen möchte. „Wir werden ein Abschlussspiel pro Jahrgang organisieren, aber uns ansonsten mit Training mit Vollkontakt begnügen. Im Juli starten wir dann wieder voll durch.“ Damit sollen größere Zuschauermassen vermieden werden, beim Training müssen die Eltern übrigens draußen bleiben. „Das hat bislang gut funktioniert und soll auch bis Schulschluss so bleiben.“

Ganz zur Tagesordnung geht man auch bei der SpG Oberpullendorf Juniors nicht über. „Die Restriktionen bei den Trainings betreffen aber weiter nur die Eltern, die bis Ende Juni nicht wie gewohnt direkt am Trainingsplatz ein- und ausgehen können“, so Nachwuchsleiter Didi Heger. „Bei den Spielen dürfen sie aber sehr wohl vor Ort sein. Auf der Tribüne sind die Sitzplätze gekennzeichnet und Konzepte vorhanden. Die werden wir an Spieltagen umsetzen.“ Geplant sind zwei bis drei Auftritte pro Team noch im Juni, ehe es nach einer kurzen Sommerpause Mitte Juli wieder in der Vorbereitung auf die nächste Spielzeit geht.

Etwas ruhiger möchte es man bei der SpG Der Club/NSG Kirchschlag angehen. Zwar wird mit dem möglichen Vollkontakttraining die Schlagzahl der angebotenen Einheiten pro Jahrgang erhöht, mit Spielen gegen andere Teams möchte man es aber nicht übertreiben. „Wir werden intern spielen, also die U9 gegen die U10, die U15 gegen die U16. Spiele gegen andere Teams sind aufgrund der Kabinensituation sehr aufwendig. Wenn die Trainer aber Partien vereinbaren, dann werden wir sie durchführen“, schildert Nachwuchsleiter Alois Treiber die Situation.

„Bis Ende Juni durchbeissen“, will Waldquelle Juniors-Obmann Konrad Gradwohl. „Ich rechne damit, dass es ab dem Start ins nächste Spieljahr alles nochmal einfacher wird. Bis dahin sind wir sehr vorsichtig und konsequent in der Umsetzung der Vorgaben.“ Auch Testspiele sollen bis zum Schulschluss noch in Angriff genommen werden.