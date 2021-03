Nach langer Pause durften sich Österreichs beste NachwuchsspielerInnen wieder miteinander messen. Um die Teilnehmerzahl überschaubar zu halten, wurden in den jeweiligen Altersklassen nur die besten zehn SpielerInnen eingeladen, die dann im Round-Robin-System gegeneinander antraten.

Oberpullendorfs Nachwuchstalent Elina Fuchs, die noch in der Altersklasse U13 startberechtigt ist, durfte sich aufgrund einiger Absagen am vergangenen Wochenende in Kapfenberg über ein Ticket in der Kategorie U15 freuen. Gegen die meist älteren Spielerinnen schlug sich Fuchs tapfer und erkämpfte Siege gegen die Steirerin Mariia Lytvyn und die Niederösterreicherin Lara Taborsky.

Vier weitere Spiele verliefen eng, in einem davon vergab Fuchs sogar einen Matchball. „Ich bin sehr zufrieden mit Elinas Leistung. Sie spielte gegen fast alle Gegnerinnen ein offenes Match“, analysierte Trainer Balázs Molnár die Leistung seines Schützlings.