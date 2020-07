Obwohl es die Tennisplätze in Pilgersdorf in der derzeitigen Form schon seit 1995 gibt, nahm der UTC in der Saison 2019 erstmals an der BTV-Meisterschaft teil. Mit durchschlagendem Erfolg. Gleich im Premieren-Jahr wurde der Titel in der Einsteigerklasse eingefahren. „Da es im Vorjahr keine 4. Klasse gab, stiegen wir also in die 3. Klasse ein“, erklärte Mannschaftsführer Michael Frühstück.

In dieser lief es heuer für die Mannen um Ewald Bürger nahezu perfekt. Mit vier Siegen aus vier Spielen kürte man sich erneut zum Meister. „Vor der Saison haben wir eigentlich als Ziel den Nichtabstieg ausgegeben, als aufgrund der Corona-Folgen feststand, dass es keinen Absteiger gibt, revidierte ich das Ziel scherzhaft auf Aufstieg. Dass es wirklich so kommt, damit hätte ich nie gerechnet“, lachte Frühstück.

Als Erfolgsgeheimnis sieht der Mannschaftsführer den Zusammenhalt im Team: „Wir sind an die 14 Spieler und versuchen, dass jeder zum Spielen kommt. Das hat in der abgelaufenen Saison auch gut funktioniert.“ Auch vor dem Gang in die 2. Klasse OP ist den Pilfersdorfern nicht Angst und Bange. Frühstück: „Wir werden versuchen, uns auch dort zu behaupten. Diesmal wird das Ziel aber wohl beim Klassenerhalt bleiben.“ Die Meisterschaftsspiele an sich werden in Pilgersdorf sehr gut angenommen, man spielt regelmäßig vor mehreren Zuschauern.