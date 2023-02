(Noch) keine Plage: Tierische Gäste am Sportplatz

Werbung

Maulwürfe haben sich am SCP-Sportplatz ihr neues Zuhause gesucht. Vorerst aber bereitet der „unangemeldete Zuwachs“ keine Probleme. Leitner stellt auch klar: „Solange sie mich in Ruhe lassen, lasse ich sie auch in Ruhe. Und noch sind sie diszipliniert und sind nur hinter der Outlinie bei den Ersatzbänken aktiv.“

Leitner ergänzt schmunzelnd: „Ich hoffe, das bleibt auch so. Die spielen ja schließlich auch nicht mit.“