Kleinwarasdorfer Kegler mussten Rang zwei abschreiben

Dass die Aufgabe in Neunkirchen, gegen die im gesamten Frühjahr ungeschlagenen Niederösterreicher, die wohl aktuell schwerste in der Superliga der Herren ist, war den Mannen des SKC Kleinwarasdorf schon vor dem entscheidenden Spiel um Platz zwei klar. Wie auch die Ausgangslage: Ein 4:4 im letzten Saisonspiel und die beste Platzierung der Klubgeschichte wäre eingefahren. Aufgrund der Stärke des Gegners und der Tatsache, dass man auf dessen Bahn antreten musste, nahm man bei der Aufstellung großes Risiko.

„Bis zum vorletzten Wurf des zweiten Durchgangs sah es auch danach aus, als ob der Plan aufgehen würde“, erzählt Kapitän Martin Janits. Legionär Claudiu Boanta unterlag Michael Gollubits allerdings um vier Kegeln. Und weil auch Ivan Cech nach überstandener Krankheit nicht seine gewohnte Leistung auf die Bahn brachte, setzte es schlussendlich eine 2:6-Niederlage.

Inzwischen kann man in Kleinwarasdorf aber auch mit Platz drei gut leben. „Das entpricht unseren vor der Saison definierten Zielen. Natürlich haben wir nach dem Herbstmeistertitel schon von etwas mehr geträumt“, so Janits, der meint Rang zwei in den Duellen mit dem Vierten aus Sankt Pölten (Anm.: Remis und Niederlage) vergeben zu haben. „Da haben wir in Bestbesetzung wichtige Zähler liegengelassen.“ Für Platz drei gibt es immerhin einen internationalen Startplatz im NBC-Pokal.