Zum zweiten Mal, nach Zürich 2018, nimmt der Oberpullendorfer Philipp Patzelt an der Racketlon-WM (Anm.: Vierschlägerwettkampf mit den Disziplinen Tischtennis, Badminton, Squash und Tennis) teil. Im Gegensatz zum Antreten in der Schweiz, wo Patzelt auch U21-Teamweltmeister wurde, geht er heuer schon in der Allgemeinen Klasse an den Start. „Diesmal geht es vorwiegend darum, Erfahrungen zu sammeln“, steckt der Oberpullendorfer die Ziele nicht hoch. Antreten wird er übrigens in den Bewerben Einzel B und in Österreichs zweitem Team.

Den letzten Schliff für die WM in Leipzig holte sich der Tischtennis-Bundesligaspieler bei den offenen Wiener Meisterschaften. Dort meinte es das Losglück nicht gut. Trotz Setzung als Nummer zwei, bekam es Patzelt nach einem Freilos zum Auftakt im Viertelfinale mit dem denkbar schwersten Los zu tun. Auf der anderen Seite stand nämlich Österreichs aktuell bester Racketlon-Akteur Lukas Windischberger, der amtierender Vizeweltmeister ist. Da dieser aber schon lange an keinem nationalen Turnier teilnahm und daher auch keine Punkte nachweisen konnte, war der ehemalige Weltranglistenerste nicht gesetzt. Der Oberpullendorfer musste trotz klarem 21:7 im Tischtennis, nach ebenso deutlichen Niederlagen im Badminton, Squash und Tennis die Segel streichen. „Es war trotzdem eine große Ehre gegen Luki zu spielen“, so Patzelt.