Der Oberpullendorfer kann mit stolz auf seine erste Weltmeisterschaft in der Allgemeinen Klasse zurückblicken. Nach dem Teamweltmeistertitel mit der U21 im Vorjahr, gab es in Leipzig eine weitere Mannschaftsmedaille zu bejubeln. In der Division zwei eroberte Patzelt mit Österrreich 2 nach einem Sieg über Schweiz 2 und einer Niederlage gegen Großbritannien 2 einen knappen Sieg über Deutschland 2 und somit den dritten Rang. Der Oberpullendorfer war an dieser Medaille für Rot-Weiß-Rot auch maßgeblich beteiligt. „In beiden Partien spielte ich im letzten Tennissatz um die Entscheidung“, erzählt der Tischtennis-Bundesligaspieler, der seine beiden Tennispartien gewann, was für eine sensationelle Stimmung im Team sorgte.

Auch im Einzel lief es vorerst gut. Patzelt, der im B-Bewerb (Anm.: bei den Weltmeisterschaften gibt es A, B, C, D und E-Bewerbe) antrat, besiegte den Inder Amarendu Srivastava und den Engländer Alex DuNoyer, ehe er sich dem Schweden Magnus Aberg knapp geschlagen geben musste. Dabei bereitete nicht nur der vielseitige Nordländer Probleme. „Es war bereits eine Verkühlung im Anflug, die mich auch das Platzierungsspiel gegen Will Coley kostete“, erzählt Patzelt, der dennoch zufrieden Bilanz zog: „Alles in allem ein super Erlebnis. Meine Leistung war vor allem im Badminton besser als erwartet.“