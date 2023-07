Kaindorf mit dem Rad eingenommen

Mit rund 1.000 TeilnehmerInnen aus Österreich und den benachbarten Ländern zählt die Ultra Rad Challenge zu den größten und beliebtesten Rad-Veranstaltungen in Österreich. Grund genug für die mittelburgenländischen Biker, einen Abstecher nach Kaindorf bei Hartberg zu machen.

Vom LMB ging ein Sextett an den Start. Mario Trummer absolvierte in seinen drei Stunden auf dem 17,9 Kilometer langen Rundkurs starke sechs Runden (107,4 Kilometer), womit er 29. in der Allgemeinen Klasse wurde. Peter Ruisz, Mario Ziegelberger, Paul Mayerhofer-Pogats, Josef Horvath und LMB-Obmann Stefan Pendl spulten jeweils fünf Runden (89,5 Kilometer) ab. „Die Verhältnisse waren zu Beginn durch den Regen sehr widrig, danach fing es an richtig Spaß zu machen“, schildert Stefan Pendl. „Ich gratuliere allen unseren Athleten recht herzlich zu ihren tollen Leistungen.“

Diese Leistungen brachten auch einen Stockerlplatz in der Teamwertung. Das Trio LMB 1 mit dem Horitschoner Mario Trummer, dem Raidinger Peter Ruisz und dem Rohrbacher Mario Ziegelberger erreichte in Summe 286,4 Kilometer und landete damit auf dem dritten Platz. Die „Zweier“ um Paul Mayerhofer-Pogats (Wien), Josef Horvath (Nebersdorf) und Stefan Pendl (Neckenmarkt) schlug sich ebenfalls beachtlich. 268,5 Kilometer bedeuteten Rang fünf.

Als Einzelkämpfer war LAC Unlimited-Athlet Franz Sulyok in der Oststeiermark am Start. Der Oberpullendorfer erreichte nach neun Runden und einer Fahrzeit von 5:36 Stunden unglaubliche 160,72 Kilometer, was am Ende Rang 32 in der Altersklasse AK50+ brachte.